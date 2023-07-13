荣耀Magic V2发布 赵明称折叠手机进入毫米级时代

站长之家（ChinaZ.com）7月13日 消息:荣耀公司在昨日举行的新品发布会上，正式推出了荣耀Magic V2。这款手机采用了第二代骁龙8领先版，并通过新材料和新技术的应用，将机身厚度和重量进一步降低，展现了荣耀公司在技术创新和产品设计上的不懈追求。

作为一款折叠屏手机，荣耀Magic V2的关键部件——铰链，采用了由盾构钢打造的鲁班铰链。这种榫卯式一体成型的铰链设计，不仅保证了铰链的强韧和稳定，而且通过工艺和材料的进步，将手机的重量降低到了231g，厚度也减小到了9.90mm，进一步提升了折叠屏手机的便携性。

荣耀Magic V2采用了6.43英寸外屏和7.92英寸内屏，两块屏幕均支持120Hz刷新率、100%DCI-P3超广色域，以及3840Hz超高频PWM零风险调光，为用户带来更加清晰真实的视觉体验。

此外，荣耀Magic V2还具有类自然光护眼和助眠显示功能，长时间使用后仍然能够保持舒适和护眼。在外观配色方面，荣耀Magic V2共有绒紫色、绒黑色、云霞金、雅黑色以及一款雅黑色的荣耀Magic V2至臻版，为不同用户提供了多种选择。

在续航方面，荣耀Magic V2配备了5000mAh大电池，并支持66W有线超级闪充，为用户带来轻薄长续航的产品体验。

在影像方面，荣耀Magic V2搭载了由5000万像素超广角摄像头、5000万像素广角摄像头和2000万像素长焦摄像头组成的全焦段三摄模组，广角主摄和长焦均支持光学防抖，能够精准还原照片真实细节。同时，利用大屏的分屏优势，荣耀Magic V2还可以实现边拍边选的体验。

总的来说，荣耀Magic V2作为一款折叠屏手机，不仅在外观设计和硬件配置上表现出色，而且在实用功能和创新方面也做出了积极的探索。通过不断的技术创新和持续的用户需求洞察，荣耀Magic V2为用户带来了更加丰富和便捷的使用体验。

售价方面，荣耀 Magic V2手机16+256售价8999元，16+512售价9999元，荣耀 Magic V2至臻版16+1TB 售价11999元，将于7月12日21:30开启预售，7月20日10:08正式开售。

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