荣耀MagicV2正式发布：四款配色 内外高刷

站长之家（ChinaZ.com）7月12日 消息:今晚，荣耀正式发布Magic V2折叠屏旗舰，在外观设计方面，新机的机身采用了环绕式八曲设计，后壳绒砂玻璃工艺，在配色方面，荣耀Magic V2共有四款配色，分别是绒黑色、绒紫色、云霞金、雅黑色。
屏幕方面，荣耀Magic V2内屏有着7.92英寸的大屏，屏占比高达90.4%。支持双屏3840Hz超高频PWM零风险调光，搭载超动态臻彩显示，外屏采用第二代纳米微晶玻璃，外屏获得SGS五星级抗跌耐摔认证。
在摄像方面，荣耀Magic V2拥有5000万高清主摄，精准还原照片真实细节，鹰眼精彩抓拍，智能捕捉精彩时刻。
配置方面，荣耀MagicV2搭载第二代骁龙8领先版以及青海湖双电池，在轻薄机身中实现了高达5000mAh的电池容量。
功能方面，全新MagicOS7.2流畅体验全面进阶，成为首款获得 SGS50个月持久流畅金标认证的手机。另外，荣耀MagicV2全系搭载自研射频增强芯片，使用环绕式天线扩展技术;分屏双空间独立运行，双倍科技双倍体验;智慧隐私通话2.0、YOYO建议、MagicOS全新悬停交互体验等功能。
价格方面，荣耀Magic V2 共有两个版本，16 256GB售价 8999 元、16 512GB售价 9999 元。Magic V2 至臻版则提供了16GB 1TB的选择，售价为 11999 元，将于今晚开启预售， 7 月 20 日正式开售。
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