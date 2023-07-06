网易多款AI大模型落地产品亮相 今年将为10万人提供AI新职业

站长之家（ChinaZ.com）7月6日 消息:日前，以“智联世界 生成未来”为主题的第六届世界人工智能大会（简称WAIC）在上海举办。网易多款人工智能大模型落地产品首次亮相，集中展示了在人工智能基础设施层、引擎层、平台层、模型层、应用层的领先创新成果。

报道称，今年以来，网易坚持实用主义，快速推进AI大模型在游戏、教育、工业、音乐等关键产业场景的落地。

据了解，网易AI大模型正在加速覆盖百余个产业应用场景。在加速创新应用的同时，网易伏羲有灵众包平台今年还将为10万人提供AI新职业，包含挖掘机远程驾驶员、AI绘画师、AI表情绑定师等人机协作的就业岗位。

值得一提的是，在近日浙江召开全省平台经济高质量发展大会上，丁磊表示，现在，国内正在如火如荼搞“百模大战”。有人造航母，自然也要有人开航母。当前网易的首要任务是，用最快的速度探索 AI 大模型的创新应用。最近三年，网易研发总投入近400亿。接下来我们会以每年上百亿的力度，突破技术引擎、AI 大模型芯片等“卡脖子”领域，高质量地支持浙江省完成“超大规模预训练模型云平台”等重点任务，构建一个100% 自研的尖端技术体系，争取在关键领域与国际打平手，甚至棋高一筹。

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