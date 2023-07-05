OpenAI 撤销 ChatGPT Plus 与 Bing 的集成 防止用户绕过付费墙

站长之家(ChinaZ.com) 7月5日消息:OpenAI 撤销了 ChatGPT 与 Bing 的集成，因用户滥用该功能绕过付费墙获取文章。

今年早些时候，微软宣布将扩展与 OpenAI 的合作，将 Bing 搜索引擎引入 ChatGPT，并在此过程中解决了该聊天机器人最大的弱点——没有联网获取最新信息的能力。

新的 Bing 插件仅限于 ChatGPT Plus 用户使用，允许聊天机器人访问互联网并获取各种主题的最新信息。这与今年 2 月宣布的 Bing AI 相结合，Bing AI 可供 Bing 用户使用。

然而，看起来 ChatGPT Plus 用户正在利用这个集成来绕过付费墙免费访问被锁定的数据和文章。Reddit的用户首先注意到了这一点，并指出聊天机器人让他们访问通常由付费墙阻挡的文章。

OpenAI 团队很快注意到了这一情况，现已暂停了与 Bing 的集成，以防止用户绕过付费墙。ChatGPT 团队在 Twitter 上确认了这一变更，并指出他们正在修复这个问题。

OpenAI 还更新了其 FAQ 页面以反映这一变更，并指出以下内容：

自 2023 年 7 月 3 日起，出于谨慎起见，我们已禁用了「通过 Bing 浏览」（Browse with Bing）的测试功能，以解决这个问题，并确保对内容所有者负责。我们正在尽快恢复测试版，并感谢您的理解！

这个问题似乎与 ChatGPT 以及其数据处理方式有关，因为在 Bing AI 上尝试同样的操作并没有成功。Bing AI 迅速提醒用户无法提供完整文章，并要求用户打开链接自行阅读。

不幸的是，团队没有明确说明此功能将何时恢复供 ChatGPT Plus 用户使用。此外，团队计划如何修复这个问题也不太清楚，因为 Bing 插件似乎是访问文章的缓存版本，从而绕过了付费墙。

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