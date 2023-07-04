英特尔为 Arrow Lake-S 和 Lunar Lake CPU 添加人工智能和机器学习指令集

站长之家(ChinaZ.com) 7月4日消息:英特尔对下一代 Arrow Lake-S 和 Lunar Lake 系列的指令支持进行了更新，验证了对几个新指令的支持。

根据英特尔发布的《架构指令集扩展和未来特性》文档，即将推出的 Arrow Lake 和 Lunar Lake CPU 系列将提供对指令的广泛支持。该文档揭示了专注于人工智能任务的 AVX-VNNI-INT16. SHA512. SM3 和 SM4 指令。

这些指令可能看起来有些复杂，但简单来说，AVX-VNNI 指令使处理器能够更高效地执行神经网络操作。这将提高需要机器学习的应用程序的性能。这个指令非常重要，因为最近涌现的基于人工智能的程序通常未经优化，需要高计算性能。

有趣的是，英特尔仍然没有在面向消费级芯片上引入 AVX-512 支持，这意味着 AMD Ryzen CPU 在这方面将具有明显优势。英特尔在 2023 年的 Computex 展上演示了其第一代 Meteor Lake CPU 上的人工智能加速器。目前只有一些暗示表明我们可能会在未来的芯片中看到 AVX-512，但尚未得到确认。

此外，英特尔还增加了对 SHA512. SM3 和 SM4 的支持，这些指令提供了安全的哈希和加密功能，因为它们是密码算法。这对于需要数据安全和身份验证的应用程序非常重要。对这些算法的硬件支持使处理器能够比基于软件的实现更快地执行哈希计算和加密/解密操作。

除了下一代产品线，该文档还为即将推出的 Raptor Lake Refresh 台式机 CPU 系列增加了支持，并提供了新的系列标识符。Raptor Lake Refresh 系列将成为第 14 代台式机平台的一部分，将于今年第四季度推出。另外，由于文档中没有提及 Meteor Lake-S 家族，我们可以得出结论，英特尔只计划将该特定产品线保留给移动设备，而 Arrow Lake-S 将于 2024 年为台式机用户提供。

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