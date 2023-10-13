Chaos LakeDB：用于实时搜索、SQL和Gen AI分析的Lake数据库

要点: 1. Chaos LakeDB是首个Lake数据库，用于支持生成人工智能、SQL和实时搜索。 2. Chaos LakeDB的目标是解决传统数据策略和系统的问题，以释放数据潜力，适用于多个应用领域。 3. 该数据库允许将数据直接流入云对象存储，与各种数据流和格式整合，自动化数据管道，提高成本效益和性能。

站长之家(ChinaZ.com) 10月13日 消息:随着数字领域的迅速发展，生成式人工智能的崛起已不再是昙花一现。能够充分利用生成AI潜力的组织将获得巨大的竞争优势。然而，许多组织陷入了过时的数据策略和系统中，这些问题妨碍了从完成日常任务到创新的一切。而不断增加的数据量和复杂性使问题进一步复杂化。ChaosSearch也许为我们提供了一个革命性的方法，以释放数据的潜力。

ChaosSearch是一家领先的日志分析平台，它宣布推出Chaos LakeDB - 首个旨在支持生成式人工智能、SQL和实时搜索的Lake数据库。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

Chaos LakeDB可作为企业的SaaS数据平台使用，也可作为云平台提供商的嵌入式数据库使用。今年早些时候，ChaosSearch推出了由OpenAI提供技术支持并集成到ChaosSearch平台的Chaos AI助手。像思科和信用评分公司Equifax等行业领袖已经在使用Chaos LakeDB。

ChaosSearch技术允许组织将数据直接流入云对象存储，如Amazon S3，将其转化为可搜索的Lake，具有无限的热数据保留。随着Chaos LakeDB的推出，任何云提供商或企业软件公司都可以将ChaosSearch数据库嵌入到其现有产品中。这将使组织在搜索数据方面更加灵活。

Chaos LakeDB设计用于各种应用，包括一般系统可观察性、理解产品使用趋势以获得业务洞察，以及搜索日志数据进行故障排除。它通过消除复杂的数据移动或数据管道的需求来简化架构。此外，它还将各种数据流和格式整合到一个统一的数据湖数据库中。该数据库还具备自动化数据管道、协调湖泊主干上的工作负载和模式管理的能力。

正如ChaosSearch的首席技术官Thomas Hazel所言:“我们的愿景是解决大规模实时分析的挑战。我们认识到企业在传统系统面临的问题，旨在提供既高效又未来的解决方案。Chaos LakeDB证明了我们对创新的承诺，提供了一个统一的平台，其中数据不仅存储，还被激活、分析并用于可行的洞察。在这个以人工智能驱动的时代，我们相信数据应该处于决策的前沿，而Chaos LakeDB正是为全球企业实现这一愿景而努力。”

与亚马逊的Simple Storage Service（S3）集成，Chaos LakeDB允许用户将庞大的存储能力与云数据库的可访问性相结合，并有助于减少复杂的ETL和ELT流程的需求。该集成还确保了性能和成本效益，这是当今数据密集型分析和人工智能应用的关键要求。总之，Chaos LakeDB的发布标志着对可观测性技术的需求不断上升，这在思科以280亿美元的股权价值收购Splunk和今年早些时候的New Relix私募股权收购中显而易见。很明显，这是一个值得关注的领域。

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