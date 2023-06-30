北京出台机器人新政 支持开发机器人强化AI大模型支撑

站长之家（ChinaZ.com）6月30日 消息:6月28日，北京市人民政府办公厅印发《北京市机器人产业创新发展行动方案（2023—2025年）》，对人形机器人等细分产业的发展制定了目标和行动细则。

方案主要目标为，到2025年，本市机器人产业创新能力大幅提升，培育100种高技术高附加值机器人产品、100种具有全国推广价值的应用场景，万人机器人拥有量达到世界领先水平，形成创新要素集聚、创新创业活跃的发展生态。全市机器人核心产业收入达到300亿元以上，打造国内领先、国际先进的机器人产业集群。

在着力提升机器人关键支撑能力方面，方案中强调，强化人工智能大模型支撑，开发并持续完善机器人通用人工智能大模型，挖掘应用场景资源，为模型预训练提供多样化场景数据支持，提高模型通用性和实用性。突破大模型多模数据融合关键技术，研发图像、文本、语音及力、热、电、磁等多模传感数据融合处理的大模型系统。针对各类机器人技术和应用场景特征，开发大模型高效微调算法，推动大模型在机器人领域的深化应用。建设模型优化算法开源平台，打造全行业广泛参与、互动优化的大模型生态，推动模型性能迭代提升。

企查查数据显示，我国现存机器人相关企业56.29万家。近10年来，我国机器人相关企业每年注册量逐年增加。2017-2022年，我国分别新增机器人相关企业3.18万家、4.43万家、5.21万家、8.11万家、12.67万家、13.57万家，分别同比增长31.46%、39.16%、17.66%、55.60%、56.35%、7.07%。

2023年前5月，我国新增机器人相关企业7.07万家，同比增长35.30%。从区域分布来看，广东以11.19万家机器人相关企业位居第一。江苏、山东分别有7.55万家、4.72万家，位居前三。从城市分布来看，深圳以4.08万家位居首位。其次是广州、苏州等地。

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