贝莱德：人工智能是股「巨大力量」 与一年前的元宇宙或虚拟现实不同

站长之家(ChinaZ.com) 6月30日消息:贝莱德公司（BlackRock Inc.）正在押注人工智能（AI）热潮，抓住了人工智能带来的生产力增益的机遇。

作为全球最大的资产管理公司，贝莱德公司刚刚对这一主题发表了看涨的观点。此前，经过人工智能驱动的猛烈上涨已经推动了以科技股为主的纳斯达克 100 指数创下有史以来上半年最佳表现。贝莱德公司指出，半导体制造商、拥有大量数据或具有高度自动化潜力的公司最有可能受益。

贝莱德公司的研究部门在其 6 月 28 日发布的半年报中表示：「我们将人工智能视为一股巨大的力量。新的人工智能工具可以分析和释放一些公司可能坐拥的数据金矿的价值。」

该公司的策略师们仍预计今年会出现轻微的经济衰退，因此发达国家股市可能会短期下行。尽管如此，贝莱德公司认为股价并未降至足够反映风险的水平，但他们会有选择性地购买科技股，以迎头赶上纳斯达克 100 指数近 40% 的涨幅。该公司已经拥有英伟达公司超过 7% 的股份。

尽管人工智能的涨势与 2000 年的互联网泡沫时期引发的市场崩盘前，市场同样受到技术股狭窄涨势的影响相比较，但贝莱德公司的 Tony DeSpirito 表示，盈利增长是真实存在的。

DeSpirito 表示：「需求是真实的。」他是贝莱德公司美国基本股票首席投资官。「我认为这与一年前的元宇宙或虚拟现实不同，订单是实实在在的。」

贝莱德是一家美国投资管理公司，总部位于纽约市，在全球 30 个国家设有 70 个办事处，客户遍布 100 个国家。该公司主要为法人和零售客户提供投资管理、风险管理和财务咨询服务。其知名基金包括贝莱德环球资产配置基金、贝莱德世界矿业基金、贝莱德拉丁美洲基金、贝莱德新兴欧洲基金、贝莱德世界能源基金和贝莱德新能源基金等。

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