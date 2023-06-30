Unity Asset Store 移除违规合作伙伴：销售非 AI 创建的产品

站长之家(ChinaZ.com) 6月30日消息:Unity 从 Unity Asset Store 中移除了其中一个基于人工智能的合作伙伴，原因是该公司被发现销售非 AI 创建的产品，而是从其他创作者获取的。

Unity 在推特上发帖称：「我们已经将 Atlas 从 @AssetStore 中移除，因为他们违反了我们的条款和条件。」「我们正在积极审查 AI 类别中的所有经过验证的解决方案提供商，因为我们始终致力于维护我们生态系统的质量。」

Atlas 3D Asset Creator 是 Unity 最新推出的十个「基于 AI 的解决方案」合作伙伴之一。

在 Unity 最初宣布其 Unity Asset Store 合作伙伴关系之后不久，Twitter 上的用户提出了对 Atlas 的担忧，称其并没有创造任何东西，而只是提供了从 3D 建模平台 SketchFab 获取的资产。

软件开发人员 Mirza BeIG 指出 Unity Asset Store 上有《Murdered: Soul Suspect》游戏中的黑猫模型，其物品描述为「我最近我真的很懒，当然这不是我的作品」和一个链接到 SketchFab 上的模型链接。

其他九个资产商店合作伙伴仍然保持正常，并且在 Unity 的网站上可用。

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