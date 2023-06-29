软银计划自主开发生成式人工智能 ：提供给金融和医药等公司应用

站长之家(ChinaZ.com) 6月29日消息:据日经新闻报道，软银集团（SoftBank）计划在更广泛的行业进军即将到来该领域前，独立开发自己的生成式人工智能。

软银还计划开发一台超级计算机来构建自家模型，并计划在未来几年将该模型提供给金融和医药等专业领域的公司进行应用。

据报道，日本电信巨头日本电报电话公司（NTT）也正在开发类似的生成式人工智能。

就在一周前，软银 CEO 孙正义表示，公司将积极寻求在人工智能领域的投资和机会，并转入「进攻模式」以搭上人工智能快速发展的热潮。孙正义还表示自己是 OpenAI 的 ChatGPT 的重度用户，并最近会见了 OpenAI 的 CEO Sam Altman。

软银此举是在该科技集团连续两年遭受重大亏损后进行的，由于利率上升和对科技行业情绪恶化，其科技投资价值被抹去。该公司已经开始出售其最成功的投资，主要是阿里巴巴集团股权，以减轻其旗舰愿景基金的损失。

但鉴于软银通过芯片设计公司 Arm 参与芯片制造业务，该公司可能会受益于对人工智能开发的日益兴趣。人工智能的发展预计将在今年提升对半导体的需求，这一前景在最近几个月刺激了芯片制造股的大幅上涨。

软银还计划在今年晚些时候将 Arm 上市在纳斯达克，上市所得的资金预计将进一步提振该集团的持股。

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