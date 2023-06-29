网信办：App青少年模式将升级为未成年模式

站长之家(ChinaZ.com) 6月29日 消息:6月29日，中央网信办、国家网信办表示，已经研究起草了《移动互联网未成年人模式建设指南》，正在征求有关方面意见，将适时向社会公开。

下一步将着重从法制建设、专项行动、日常管理、模式建设等方面进一步提升未成年人网络保护工作水平。

一是加强法制建设。继配合全国人大常委会修订《未成年人保护法》，设立“网络保护”专章后，持续健全未成年人网络保护体系，完善未成年人网络保护制度，会同司法部加快推进《未成年人网络保护条例》立法工作，为网络素养提升、个人信息网络保护、网络沉迷防范等事关未成年人切身利益的重大问题，提供更加全面、更加坚实的法律保障。

二是抓好专项行动。“清朗·2023年暑期未成年人网络环境整治”专项活动已经启动。我们将集中力量、压实责任，对网上涉未成年人的突出乱象，坚持露头就打、高压严打，最大限度压缩有害信息隐形变异的生存空间，坚决遏制网络欺凌等严重影响未成年人身心健康的违法违规行为，采取针对性更强的措施有效解决网络沉迷问题。对于问题突出、顶风违规、屡罚屡犯的账号、平台、应用等，将坚决以最严尺度依法关闭一批、处罚一批、下架一批，形成有力震慑。

三是做好日常管理。我们将从制度细化入手，强化未成年人网络保护，明确涉未成年人网上不良信息管理要求，精准指导网上行为;从功能优化入手，督促网站平台严格把关产品功能设置，禁止诱导未成年人不良行为、制造“信息茧房”、导致网络沉迷;从教育引导入手，强化网络保护宣传，引导未成年人形成积极健康的上网用网习惯。

四是发挥好未成年人模式作用。今年，我们将全面升级“青少年模式”为“未成年人模式”，推动模式覆盖范围由APP扩大到移动智能终端、应用商店，实现软硬件联动，筑牢未成年人网络保护的“三重防线”。目前，我们已经研究起草了《移动互联网未成年人模式建设指南》，正在征求有关方面意见，将适时向社会公开。

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