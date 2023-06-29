腾讯回应微信支付被多所高校停用：即刻修正

站长之家（ChinaZ.com）6月29日 消息:近期，由于微信支付将收取0.6%的手续费，全国多所高校发布了公告，宣布自7月1日起暂停使用微信支付。

就在刚刚，腾讯微信团队发布道歉声明称，此次调整，仅针对电商、酒旅等小部分盈利性场景实施以低于市场平均水平的优惠费率政策，校园非盈利场景则继续保持零费率。

微信还称，此次调整的本意是为了对费率实施更加精细化的优惠措施，但很显然过于简单粗暴引起误解，深表歉意，即刻修正。

以下为微信声明全文：

由于我们对高校生活服务场景支付费率问题处理不周，造成大家的困扰，在此向广大学校及师生致歉。请大家放心，在校园非盈利场景，我们会持续保持零费率优惠政策。

我们紧急对整个事件进行了复盘，自2015年以来，微信支付持续在校园等非盈利场景采取零费率优惠政策，但由于我们在费率精细化管理上有所欠缺，随着校园场景及商户数量的持续上升，大量涉及电商、酒旅等盈利场景占用了零费率的补贴资源，导致成本不断高涨，为此承担的银行通道成本超过10亿元。

此次调整，仅针对电商、酒旅等小部分盈利性场景实施以低于市场平均水平的优惠费率政策，校园非盈利场景则继续保持零费率。

此次调整的本意是为了对费率实施更加精细化的优惠措施，但很显然过于简单粗暴引起误解，我们深表歉意，即刻修正，后续我们将继续优化与高校的沟通流程，加强合作，助力校园数字化的持续发展。

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