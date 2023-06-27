英伟达宣布与 Snowflake 合作：企业可使用内部数据构建自家生成式 AI

站长之家(ChinaZ.com) 6月27日消息:英伟达和 Snowflake 宣布建立新合作伙伴关系，使这家云服务公司的 8000 多个客户能够构建自己的生成式人工智能助手。

图片来自 NVIDIA

Snowflake 是一家基于云计算的数据云公司。该消息是在英伟达首席执行官黄仁勋和 Snowflake 首席执行官 Frank Slootman 于周一在 Snowflake 峰会上的座谈会上宣布的。

此举将使 Snowflake 的用户能够使用其内部数据构建自定义的人工智能模型。这对于希望利用大型语言模型和生成式人工智能，并需要针对自己的问题获得特定的公司中心答案的企业来说非常重要。

这意味着 Snowflake 的客户将能够构建自己的生成式人工智能聊天机器人，从其庞大的信息数据库中获取信息，而这只是其中的一项功能。

英伟达提供名为 NeMO 的基础工具包，其中包含一个基础的大型语言模型，然后 Snowflake 的客户使用自己的数据进行自定义。英伟达还将提供基础设施，包括客户需要用于训练生成式人工智能模型的图形处理单元。

今年 5 月，这家图形芯片制造商宣布与 ServiceNow 建立了一项类似的合作伙伴关系。然而，ServiceNow 并不允许客户训练自己的生成式人工智能模型，而是由 ServiceNow 自己进行模型训练。其目的是为客户提供快速利用生成式人工智能功能的手段，而无需必须在自己的数据上训练平台。

这并不是第一个允许公司构建自己的生成式人工智能应用程序的项目。

今年 5 月，微软宣布推出 Azure AI Studio，允许微软客户创建名为 Copilots 的定制人工智能应用程序。Copilots 与 Snowflake 提供的功能类似，可以采用多种形式，包括运行聊天机器人。

生成式人工智能在 OpenAI 于 2022 年 11 月发布 ChatGPT 后迅速崛起。自那时以来，微软、谷歌、Meta 和亚马逊等公司相继发布了产品或讨论了该技术的开发。

但是，英伟达一直致力于开发既能运行人工智能系统又提供动力的芯片和软件，因此轻松成为这一繁荣市场的最大受益者之一。

该公司的股价在过去 12 个月上涨了 159%，年初至今上涨了 189%。原因是英伟达是 AI 芯片领域的首选公司。因为事实证明，图形芯片非常擅长执行 AI 所需的并行处理。

当然，AMD 也拥有自己的图形处理能力，英特尔也在建设其 AI 产品，但英伟达位居榜首。在可预见的未来，它将继续保持领先地位。

另外，日前 Databricks 也宣布以 13 亿美元收购 OpenAI 竞争对手 MosaicML，帮助企业定制化生成式 AI 模型。

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