百度搜索资源平台发布违规落地页问题说明

站长之家(ChinaZ.com) 6月25日 消息:百度搜索资源平台发布《搜索违规落地页体验问题说明》称，鼓励开发者生产体验优质的页面，当用户在浏览移动落地页时，站点可以为用户提供符合搜索用户浏览体验的页面。保证移动落地页的快速打开，浏览顺畅，整体布局合理、排版精良，避免低质广告页面，功能操作异常等情况出现。

一、pc端移动适配

移动搜索结果落地页必须是移动页而不是PC页。

整改措施

1、移动适配

设计搭建与PC站形成对应适配关系的移动站，并积极向百度提供移动页面及适配关系。

2、pc页改造

将PC站点进行自适应改造，以便适应移动浏览器的界面，给用户带来良好视觉体验。

二、页面排版布局

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主体内容

首屏主体内容不能少于整体页面的50%，并且主体内容应位于手机屏幕的中心位置。注意排版精良，段落分明。

合理使用不同字号区分页面的主次信息，注意调节图片、视频等多媒体资源的位置及尺寸，配合页面整体布局。

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落地页体验广告

广告形式

在落地页的任何位置都不允许放置悬浮广告、弹窗广告、遮屏广告、闪动广告、轮播广告等广告形式，不允许遮挡页面主体内容及功能，避免干扰用户正常的浏览体验和搜索需求。

广告面积

落地页的首屏顶部允许嵌入不超过一屏面积10%的优质广告，优质广告是指广告面积和内容合规的前提下，形式上有明确广告标识，样式美观，视觉体验好，且宣传内容不违反法律法规要求，不涉及虚假、欺骗信息，值得信赖。

三、交互功能规范

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功能键设置

①功能位置:必须固定，不可抖动或闪烁，与页面其他内容模块（如广告）要有一定间距，不可重叠，避免用户误操作。

②功能使用:必须简单易用，操作友好便捷，且实际功能与文字描述需完全一致，不可出现诱导信息或引导跳转第三方页面。

③功能设置:可设置成嵌入样式也可设置成悬浮样式，一页面上功能按钮面积不可超过一屏面积的10%，不可遮挡用户浏览页面内容或进行其他功能操作。

④咨询类功能:在当前页只能出现一次，且位置不允许出现在顶部;在用户未主动点击的情况下，咨询的对话窗口不可自动弹出。

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功能键使用

为保证搜索用户浏览页面的便捷性，页面上下滑动及tab模块切换等操作需顺畅不卡顿。保证搜索用户功能使用友好、操作简易，不能出现繁琐步骤或重复点击等使用不符合预期的情况。

①功能键:不能出现下载键失效，视频或音频播放键失效，进度条无法正常拖拽，视频横屏播放失败等情况。

②筛选键:筛选分类错误，有相关结果但无法筛选到相关信息，筛选结果点击后需重新筛选。

③搜索定位:搜索功能不能使用;产品覆盖资源但未定位准确内容;产品内容丰富，但未直接定位用户需求信息。

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