贾跃亭回应第二阶段交付推迟：工业化和融资能力不足

站长之家(ChinaZ.com) 6月21日 消息:就在刚刚，针对第二阶段交付推迟问题，FF创始人贾跃亭回应称，FF912.0Futurist Alliance是基于“FF aiHyper6x4Architecture2.0打造的极智科技顶奢的硅基新物种新品类“全能aiHypercar”，对工业化能力提出了很大挑战。

不过，汽车产业的工业化体系能力经过百年沉淀，已经非常成熟且在资源到位的情况下有可能迅速提升改进。只要有合理的资金投入，有信心迅速提升FF新老工业化团队的整体能力。

贾跃亭表示，下一步将快速推动以下七个方面工作，进而实现FF价值全面回归，尽快达成极智科技顶奢塔尖战略目标。

1. 交付和爬坡:全力以赴实现“全能 aiHypercar” FF912.0Futurist Alliance8月份第二阶段交付和产能爬坡。

2. 用户获取和用户运营:持续保持用户获取能力领先产量爬坡，尽快让越来越多的FF912.0用户“无论哪里都能体验赛道上大象的极致舞步”。通过极智的用户运营，持续不断的给用户创造更高价值。

3. “极智科技顶奢”塔尖品牌及用户口碑:通过打造FF的无敌产品力和技术力，全面树立极智科技顶奢的塔尖品牌的极致用户口碑。

4. 研发、“FF 开发者共创”和“FF全球赛道征服者计划——大象极致舞步”:FF产品和研发团队与外部开发者一起共创，实现“FF aiHyper6X4Architecture2.0”和“全能aiHypercar“不断迭代升级，在动力Hyper和aiHyper能力持续增强的同时，让FF912.0这头大象一个接一个去征服包括纽北、勒芒、银石和印第安纳波利斯在内的全球所有著名赛道，不断刷新纪录，即“FF全球赛道征服者计划”。

5. 工业化能力提升:全面快速提升团队的供应链能力和生产制造能力。

6. 资金支持:我们将彻底解决融资三大技术限制，以最快速度、更低成本、及时快速融到足够资金。

7. FF中国落地:我们正在全力推进FF中国落地项目。