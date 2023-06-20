一资产管理公司基于AI投资策略使得基金收益超过97%同行

站长之家（ChinaZ.com）6月20日 消息:随着人工智能的风靡持续席卷投资界，Fairlight资产管理公司的尼克•格雷根（Nick Cregan）以一种非常规的方式发现了制胜机会，从而脱颖而出。通过瞄准那些有望从人工智能中受益或对其影响拥有强大防御能力的公司，Cregan取得了显著的成功。

根据Bloomberg的Georgina McKay发布的文章，他的Fairlight Global Small & Mid Cap基金在过去一年中涨幅达到了24%，超过了97%的同行业竞争对手。

随着去年先进语言模型ChatGPT的发布，人工智能革命已经迎来了重大的动能，随之而来的是人工智能工具和产品的快速发展，许多公司争相利用这项技术的潜力。全球的投资者意识到了人工智能的变革力量，推动了纳斯达克综合指数上涨了31%，以及更广泛的标普500指数上涨了15%，主要受科技股表现的推动。

格雷根没有试图预测最终的人工智能赢家，而是采取了一种务实的方法。他表示，自己寻找的公司要么拥有可以通过人工智能增强的属性，要么能够很好地应对人工智能的颠覆性影响。

Cregan强调了人工智能领域的动态特性，新兴技术可以迅速取代现有的领导者。通过投资具有这些特征的公司，他的目标是利用这些公司超越同行的潜力。

发挥人工智能在投资策略中的潜力

Fairlight基金最重要的持股之一是德国在线市场Scout24SE，其价值在今年已经增长了26%。 Cregan认为，人工智能将增强该公司的定价分析和市场趋势识别能力。但是，他断言人工智能不可能取代Scout24的现有库存和客户群。Cregan认为，人工智能可以优化平台效率和价格，进一步巩固Scout24在该领域的市场领导地位。

Fairlight基金还持有美国拍卖网站Copart Inc的股份，该网站专门负责修复和批发车辆。今年增长43%的Copart是Cregan投资策略的代表。他预计，人工智能将通过改进其运营和客户体验来释放Copart的额外增长潜力。通过利用人工智能，Copart可以增强其在市场上的地位，并利用新兴机会。

人工智能在选股中的整合正在更大范围内改变投资格局，并呈现出前所未有的新商业前景。人工智能算法快速处理大量的结构化和非结构化数据，实现了深度分析和发掘隐藏的见解。这种能力可以揭示出人类分析师经常忽略的模式、趋势和相关性。

为了在竞争激烈的市场中保持领先，投资者越来越认识到采用基于人工智能和机器学习的技术和方法的重要性。随着人工智能的快速发展，投资决策制定的新时代已经出现，为投资者提供了前所未有的工具、见解和投资机会。

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