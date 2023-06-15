谷歌推出两项 AI 新功能 帮助广告主找到广告展示位置

站长之家(ChinaZ.com) 6月15日消息:Alphabet 旗下的谷歌公司周三表示，他们将推出两项新的人工智能功能，帮助广告主在谷歌旗下的各项服务中找到最佳的广告展示位置。

最近几个月以来，人工智能在科技行业占据主导地位，谷歌和其他公司开发出了能够进行开放式对话回应用户的新型聊天机器人。人工智能也越来越多地被用于为广告主提供服务，他们为这些公司带来了收入。

虽然谷歌之前已经为广告主引入了人工智能工具，但现在它正在利用这项技术帮助品牌实现更具体的广告目标。

其中一个名为 Demand Gen 的新功能将使用人工智能在几个产品（如 Gmail、YouTube Feed 和 YouTube 的短视频应用 Shorts）上放置广告主的照片和视频广告。

谷歌副总裁兼广告总经理 Vidhya Srinivasan 表示，人工智能将消除广告主对广告放置位置的考虑，技术将专注于寻找「亮眼、视觉冲击力强」的广告展示位置。

谷歌还表示，第二个新功能将利用人工智能找到最佳的广告位置，以最大程度地提高品牌视频广告的观看次数。

Srinivasan 表示，早期测试显示，借助这项新工具，品牌方的视频观看次数平均增加了 40%。

通过利用人工智能来减少广告主的一些「苦力工作」，品牌将能够更多地关注其营销策略和品牌叙事。

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