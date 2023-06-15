昆仑万维子公司宣布收购奇点智源Singularity AI

站长之家（ChinaZ.com）6月15日 消息:昆仑万维公告称，公司控股子公司 Star Group拟发行股份收购Singularity AI全部股权。经交易双方协商，本次交易中SingularityAI全部股权整体作价1.6亿美元，本次交易后Singularity AI的股东或其指定关联方将获得Star Group25%股权。

交易完成后，公司全资子公司昆仑集团有限公司计划出资4亿美元对Star Group增资，全力打造全球领先的AGI平台。

据悉，Singularity AI 致力于实现通用人工智能，目前聚焦于自然语言大型预训 练模型及开发者 API 的研发工作，主要产品及服务包括通用开发者 API、聊天机 器人和知识抽取。

Singularity AI 早在2020年10月便已启动中文类 GPT-3模型研发，并在2021年3月完成140亿参数中文类 GPT-3模型训练，同年6月便对外发布140亿参数 中文类 GPT-3API。目前其与公司联合推出的对标 ChatGPT 的双千亿级大语言模 型“天工”3.5，已于2023年4月17日开启邀请测试。

昆仑万维表示，本次Star Group收购Singularity AI全部股权完成后，一方面可以帮助完善昆仑万维在AI领域的业务布局，形成AI大模型、AI 搜索、AI游戏、AI音乐、AI动漫、AI社交的全方位业务矩阵;另一方面，亦可以帮助昆仑万维加强业务协同，加快“天工”3.5大模型的迭代升级

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