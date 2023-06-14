披头士乐队借助人工智能技术计划于今年发行“专辑”

站长之家（ChinaZ.com）6月14日 消息:80岁的披头士乐队主唱保罗·麦卡特尼本周二，他宣布了一则令歌迷们惊喜的消息:披头士乐队将会在人工智能的帮助下发行一首由约翰·列侬配音的新歌，这是所有人都没想到的。

据麦卡特尼透露，他们使用了最先进的技术，从一张旧的小样中提取出了列侬的声音。这首尚未命名的歌曲将是乐队自1995年和1996年分别发行的《像鸟一样自由》和《真爱》以来的第一首原创歌曲。这两首歌是列侬在上世纪70年代末在纽约家中制作的。

这两首歌由林戈·斯塔尔和乔治·哈里森与麦卡特尼和制作人杰夫·林恩合作制作。但由于磁带的变质和录音的低质量，列侬的声音被减少到耳语的回声，因此从未打算发行。这两首歌都出现在乐队跨越职业生涯的“选集”中，被认为是乐队的最后原创作品。据估计，这支乐队的专辑销量达到6亿张，是有史以来最畅销的音乐专辑。

但现在，电影导演彼得·杰克逊（Peter Jackson）使用尖端工具恢复了老化的音轨，并做出了可能大大改善的声音。杰克逊在1969年1月制作了《Let It Be》专辑，并记录了乐队在伦敦西区苹果公司总部顶层的传奇最后一场演出。他使用视听人工智能技术，将褪色、扭曲的电影镜头变成了史诗般的八小时电视剧《Get Back》。

人工智能是音乐界最具争议的话题之一。人工智能工具已被用于重现或扩展包括披头士乐队在内的许多乐队的作品。今年4月，一首由the Weeknd和Drake数字化配音的歌曲从流媒体服务上撤下。麦卡特尼谈到人工智能改变音乐的方式时表示:“所有这些都有点可怕，但也令人兴奋，因为这是未来。”

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