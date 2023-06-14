饿了么申请猜答案免单商标 官方回应：免单活动coming soon

对广大吃货来说，喝啤酒、吃烧烤是夏天的绝配了烤生蚝基本上就是桌桌必点的食物之一。一段广东汕尾市海丰县大湖沙滩捡生蚝的视频在网上爆火，话题疑台风刮来遍地生蚝居民捡200斤”更是登上热搜，引起了吃货们的注意。牡蛎是一种为世界性的贝类，目前已发现有100多种，全世界濒海各国几乎都有生产。