周鸿祎：360智脑大模型4.0接入360全端产品

“让数字人‘周鸿祎’作为我们公司的新闻发言人，说对了算我的，说错了算他的”， 6 月 13 日，三六零(601360.SH，下称“360”)公司召开 360 智脑大模型应用发布会，认知型通用大模型“ 360 智脑4.0”亮相，360AI数字人正式发布。 360 集团创始人周鸿祎现场创建了自己的数字分身作为“ 360 发言人”。周鸿祎表示，数字分身拥有他本人完整的私人知识库，能够复刻他的思维方式和