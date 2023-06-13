余额宝上线第十年：累计为用户赚了3867亿元收益

站长之家（ChinaZ.com）6月13日 消息:6月13日是余额宝上线十周年，这几天，网友掀起了晒余额宝十年累计收益的热潮。

余额宝官方公布的数据显示:截至2023年5月1日，余额宝十年间累计为用户赚的收益超3867亿元，相当于每天为国人赚了1亿的零花钱。数据还显示，小额普惠始终是余额宝的一大特点，其三线及以下城市的用户占比一半，人均持仓金额不到7000元。

2013年6月13日，余额宝服务在支付宝APP上线，并迅速走红。事实上，在余额宝诞生之前，货币基金在国内已经出现了，但因为申购门槛高、普及率低，普通老百姓很难接触到。2013年，余额宝横空出世，首创了货币基金“1元起购、随时可赎回”的模式，并且在支付宝App就能随时操作。这极大降低了老百姓理财的门槛，让人们手头的闲钱也能每天赚到不错的收益。

余额宝上线前几年，曾一度达到年化6%的收益率，远远高出银行活期存款的利息。后来伴随国内资金面宽松、市场利率持续走低，如今货币基金行业整体年化收益率也降到了2%左右。活期存款则从0.35%降至0.2%。但即便如此，比起活期存款，按照余额宝2%、活期0.35%的较低收益率保守估算，余额宝的收益仍然是活期存款的五六倍，10年间给老百姓的闲钱多赚了不少收益。

据了解，目前，余额宝已开放接入34只货币基金，接入的基金平均规模涨了至少80倍。虽然余额宝类服务在中国已经成熟发展了十年之久，当下仍旧是中国金融科技创新在全球的代表，引来争相模仿:不久前，苹果公司上线储蓄账户，被形容为苹果版“余额宝”。

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