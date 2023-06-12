OpenAI首席执行官与软银孙正义会面，探讨业务合作可能性

文本到图像生成器StableDiffusion背后的公司StabilityAI的首席执行官EmadMostaque正敦促美国立法者保持AI开源，并概述了他们可以采取的五个措施来防止AI危害。EmadMostaque写信给参议院隐私、技术和法律司法小组委员会，该委员会最近召集OpenAI首席执行官SamAltman参加国会听证会。5.美国应在三个领域增加投资:与研究人员、开发人员和公司合作的人工智能模型评估框架;公共计算和试验台资源，以支持人工智能的公共研究和公共评估;资助或获得一个公共基金会模型，该模型受公众监督，受过可信数据的培训，并可供全国各地的组织使用。