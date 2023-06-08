OpenAI 发布 ChatGPT 官方 App 大更新：支持 iPad、Siri 和快捷指令

站长之家(ChinaZ.com) 6月8日消息:OpenAI 发布的 ChatGPT 官方 iOS 应用程序迎来了重大更新。最受欢迎的免费应用程序。">该应用程序已经在上个月登陆了美国、英国、法国、德国和韩国等 App Store，并且成为该市场上最受欢迎的免费应用程序。

作为生产力类应用的领导者，该应用程序完全免费，并且支持使用中文进行交流。该应用程序基于先进的 GPT-4 语言模型，今天的新更新使其首次支持了 iPad。用户可以更好地利用 iPad 的大屏幕。此次更新还增加了拖放支持，并提供了与 Siri 和快捷指令的集成。现在，用户可以直接通过语音助手 Siri 使用聊天机器人，并轻松集成新的快捷指令。

这款先进的聊天机器人在之前的重要更新中已经取得了显著进展。开发者 OpenAI 最近宣布为拥有数百万用户的 ChatGPT 引入了插件支持。

OpenAI 在此之前解释道：「尽管语言模型在各种任务上很有用，但它们的能力仍然有限。语言模型的数据源来自训练数据，这些数据可能不会及时更新。」通过提供插件支持，ChatGPT 可以与互联网连接，并获得最新的信息，这一功能看起来非常出色。

OpenAI 首批推出的插件包括「Expedia、FiscalNote、Instacart、KAYAK、Klarna、Milo、OpenTable、Shopify、Slack、Speak、Wolfram 和 Zapier」，还有更多插件正在开发中。OpenAI 还表示，这些插件将提供一个类似于语言模型的「眼睛和耳朵」，可以获取最新的、个性化或私密的信息。

该功能目前处于 Beta 阶段，预计在未来几周内将向所有的 ChatGPT Plus 订阅用户开放。此外，在上个月还推出了 ChatGPT 的「网络浏览」功能，同样只对 ChatGPT Plus 订阅用户开放。该功能允许聊天机器人通过连接到互联网来回答关于最新话题和事件的问题，从而获得更丰富和准确的结果。

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