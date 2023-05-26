OpenAI 宣布 ChatGPT 移动应用扩大覆盖范围 在更多国家上线

站长之家(ChinaZ.com) 5月26日消息:OpenAI 在推特上宣布，官方版的 ChatGPT 移动应用现在在更多国家推出。当 OpenAI 上周首次推出移动应用时，该应用仅在美国的 iOS 上可用。现在，许多生活在欧洲、韩国、新西兰等地的人们都可以从 App Store 下载该应用。

ChatGPT 移动应用是一款免费应用，没有任何广告。对于已经熟悉 ChatGPT 的人来说，这只是与聊天机器人互动的一种方式，没有多余的功能。

以下是 ChatGPT 现在可用的国家/地区完整列表：阿尔巴尼亚、克罗地亚、法国、德国、爱尔兰、牙买加、新西兰、尼加拉瓜、尼日利亚、韩国、英国和美国。目前，该应用仅在 iOS 上可用。在最初的公告中，OpenAI 还承诺即将推出 Android 应用。

当你打开应用时，你可以在屏幕底部的文本框中输入文字。它的操作方式就像在任何聊天应用中发送消息一样。你可以使用苹果内置的语音识别功能来输入文本，也可以利用 OpenAI 的开源语音识别系统 Whisper 进行语音输入。

当你点击发送按钮后，OpenAI 会处理你的请求并返回一个由 AI 生成的回答。你可以进一步提供更多信息或要求不同的答案。该应用支持代码块，用户可以复制和粘贴回答。

默认情况下，ChatGPT 会保存你的聊天记录并将其用于模型训练。当启用此功能时，你也可以在桌面上找到你的对话记录。值得注意的是，如果不禁用聊天记录，就无法禁用数据共享。

如果你是 ChatGPT Plus 的订阅用户，你将能够通过移动应用访问 GPT-4 的功能。用户还应该注意到期响应时间更快。ChatGPT Plus 在桌面上每月收费 20 美元，也可以以本地货币在应用内订阅（在欧洲为每月 22.99 欧元，在英国为每月 19.99 英镑等）。

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