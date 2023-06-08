开发者发现 Instagram 正在构建AI聊天机器人

站长之家（ChinaZ.com）6月8日 消息:在这场生成式 AI 聊天机器人热潮中，Instagram无疑也想加入其中。

对平台代码进行逆向工程的开发人员 Alessandro Paluzzi 表示，他发现 这家Meta旗下的平台正在开发一种类似于 Snapchat 流行的 My AI 机器人聊天系统。

根据 Paluzzi 的说法，Instagram 用户将能够从30种不同的个性中为他们的 AI 对话伙伴进行选择，这些对话伙伴将回答问题并提供建议。

据报道，Instagram 将其 AI 产品标榜为用户“找到表达自己的最佳方式并获得撰写消息的帮助”的一种方式。

Pazluzzi 还发现 Instagram 正致力于使用生成式 AI 来创建自定义贴纸，供用户发布到他们的故事中。用户将输入基于文本的输入，该工具将为所需的标签生成一系列输出。如果发布到聊天室，其他用户将能够看到用于发送贴纸的提示词。AI 贴纸可能会被其他人重复使用;Meta 还可以使用提示词来“改善贴纸体验”。

生成人工智能的主要竞争是谷歌与微软。但 Instagram 可能希望在社交媒体版本中挑战 Snapchat。

Snapchat 在3月份推出了 My AI，并向所有用户开放。用户可以自定义他们的 My AI 头像，这已被证明很受欢迎，仅在第一个月，用户每天就向机器人发送近200万条聊天消息。但是，一些用户对该工具在使用时使用其位置数据表示担忧。

Instagram 和 Snapchat 拥有相似的受众群体——他们的许多用户年龄在18到24岁之间。Instagram 的 AI 计划遵循母公司 Meta 在其旗下应用程序中部署 AI 聊天机器人的实验。马克扎克伯格今年早些时候表示，该公司正在研究类似于“人工智能角色”的生成对话体验。

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