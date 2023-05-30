开源内容管理系统 WordPress 诞生二十周年

站长之家（ChinaZ.com）5月30日 消息:开源内容管理系统 WordPress 在2023年5月27日迎来了它的二十周年诞辰，这标志着它已成为互联网上最受欢迎的网站构建和内容管理平台之一。

在2003年，Matt Mullenweg 和 Mike Little 一起创建了 WordPress，最初是一个简单的博客平台。随着时间的推移，WordPress 不断发展壮大，逐渐成为一个可定制、高度可扩展的内容管理系统，目前它已占据了全球网站的40% 以上的市场份额。

2004年1月，WordPress 发布了1.0版本，并开始了以音乐家的名字命名其主要版本的传统，1.0版本（Miles）是以美国小号手 Miles Davis 的名字命名。目前 WordPress 最新的大版本为6.0(Arturo)，是以墨西哥爵士音乐家 Arturo O’Farrill 的名字命名，而最新的 WordPress6.2版本的下载次数已超过7900万次。

WordPress 的成功得益于它的开源和自由的本质。WordPress 的安装和使用非常简单，即使是没有编程经验的人也可以轻松上手。此外，WordPress 的插件和主题库是它的重要特色之一。用户可以自由地使用、修改和分发它的源代码，这使得它成为一个充满活力的社区，有数以万计的主题和插件可以供人们使用。这也是它成为许多人选择的理由之一。

二十年来，WordPress 一直在不断地发展和改进，为用户提供更易用、更功能丰富和更灵活的平台。2018年，WordPress 推出了名为 Gutenberg 的新编辑器，它采用了块编辑器的理念，使得用户可以更加方便地管理和编辑内容。

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