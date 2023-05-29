微信：治理个人帐号发布违禁品营销信息行为

站长之家（ChinaZ.com）5月29日 消息:微信发布《关于微信个人帐号发布违禁品营销信息的治理公告》称，近期，微信团队加强了对微信个人帐号发布违禁品信息行为的治理，包括但不限于违规利用互联网发布特定商品营销信息（如烟草、电子烟等）或利用互联网发布违禁品营销信息(如催情迷药、非法保健品等)的行为等。此类违法违规行为严重影响用户正常使用体验，且极易衍生欺诈等恶意行为。

为规范微信个人帐号的信息发布行为，保障微信用户的合法权益，对微信个人帐号以任何形式发布、展示、传播各类“违禁品”营销信息的，微信团队将依照国家相关法律法规要求，以及《腾讯微信软件许可及服务协议》《微信个人帐号使用规范》的规定，视违规严重程度采取阶梯式处理:

对初次或一般违规行为帐号，将进行警告提醒或功能处罚。

对出现多次或严重违法违规行为的帐号，将进行帐号整体限制处罚。

微信公布数据称，自2023年1月截至目前，在核实用户投诉证据后，共计对7236个发布“违禁品”营销信息的微信帐号，1871个微信群聊进行限制功能使用或限制登录等阶梯式处罚。

微信呼吁，大家在使用微信时应主动了解国家对于违禁品及对特定商品的销售范围的法律规定，避免触犯相关法律法规及平台规范。

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