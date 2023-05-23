百度网盘企业版将基于文心大模型升级三大应用

5月9日，百度智能云在北京举行文心大模型技术交流会，百度智能云方面表示，正在内测的“文心千帆大模型平台”，是全球首个一站式的企业级大模型生产平台，不但提供包括文心一言在内的大模型服务及第三方大模型服务提供大模型开发和应用的整套工具链。文心千帆将提供两种服务:据介绍，目前，文心千帆大模型平台提供公有云服务、私有化部署两大交付模式。百度举例称，比如，在百度员工内部的智能工作平台“如流”上，过去获得一个答案平均时间约5分钟，现在如流有了一个文心千帆AI小助手，可以代替同事自动回答各种问题，平均5秒就可以解答一个难题，大幅提升了工作效率。