阿里公布内容生成虚拟对话专利 可实现共情对话

2007年1月，《激荡三十年》出版了。也正是同一年，“万通六君子”之一的冯仑出了他的新书《野蛮生长》，第一次系统性梳理了他从商近20年来，对中国民营企业和企业家的见解与思考书名也呼应了《激荡三十年》里的一句话:“当这个时代到来的时候，锐不可当。所以要做把大道理留给自己，把小道理给别人的人;把小道理留给自己，把大道理给别人的人，往往活成了小人物�