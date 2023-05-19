CNET员工成立工会，称使用AI对其工作和声誉造成威胁

站长之家（ChinaZ.com）5月19日 消息:CNET 的员工正在组建工会，他们将雇主使用人工智能列为一个关键原因。生成人工智能技术筹集了数十亿美元的资金并有可能颠覆整个行业，它已经对人类工作产生了非常大的影响。

早在1月份，Red Ventures 旗下的CNET 就出现了以署名“ CNET Money”署名的方式悄悄发布 AI 生成的内容。作为回应，CNET保证其所有由CNET Money 署名内容虽然是用人工智能制作的，但都经过了人工编辑审核;然而，仔细检查后发现，许多文章包含相当严重的错误 ，甚至明显的抄袭。媒体对 AI 新闻的影响很快，根据SimilarWeb 的数据，CNET 的流量随后直线下降。在丑闻发生后， Red Ventures对CNET的员工进行了残酷的裁员。

注：图片由midjourney生成，图文无关

几个月后，CNET 媒体工人工会 （CMWU） 正在与美国东部作家协会 (WGA) 合作组建一个工会，以解决 AI 与剽窃、责任及其对劳动力的影响相关的问题。

虽然 AI 及其对失业和声誉损害构成的威胁是一个激励因素，但 CMWU 表示，在 CNET 使用 AI 之前，工会的努力就已经开始了。CMWU 认为，AI 制作的内容永远不应取代作家，并且迫切需要围绕 AI 工具的使用建立全行业的道德标准。

尽管CNET在过去几个月中确实遭受了声誉打击，但其记者正在承担后果。在更广泛的媒体环境本已动荡的时期，正在实施颠覆性新技术。

就目前而言，没有人真正知道接下来会发生什么，包括人工智能最终将如何影响人类作家、编辑、艺术家这都有待观察。

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