苹果发布 iOS 16.5 系统更新：修复一长串安全漏洞及增强功能

站长之家(ChinaZ.com) 5月19日消息:今天，苹果公司发布了 iOS 16.5，这是 iOS 16 操作系统的第五个主要更新。虽然 iOS 16.5 不像我们之前看到的某些更新那样引人注目，但其中有一些重要的错误修复和功能增加。以下是 iOS 16.5 更新中所有新功能的详细介绍。

Apple News 中的「Sports」选项卡

苹果在 Apple News 中增加了一个专门的「Sports」选项卡，为体育迷提供快速访问故事、比分、排名和其他信息。Apple News 用户可以选择他们最喜欢的球队和联盟，以获取个性化的新闻。在 Apple News 中点击「Sports」分数和时间表卡，就会直接转到填充有更多有关特定比赛的信息的游戏页面。

「彩虹庆典」系列壁纸

为了配合新的 2023 Pride Apple Watch Band 和表盘，苹果公司设计了一个 Pride Celebration 锁屏，可在 iOS 16.5 更新中使用。

Bug 修复

iOS 16.5 更新中有许多 Bug 修复，包括针对聚焦、屏幕使用时间和播客的修复。

- 修复了「聚焦」可能无响应的问题 - 解决了 CarPlay 车载中的「播客」可能不会载入内容的问题 - 修复了「屏幕使用时间」设置可能还原或不会在所有设备间同步的问题

安全修复

根据苹果公司为 iOS 的安全支持文件，iOS 16.5 和 iPadOS 16.5 更新修复了一长串漏洞，包括三个已知的正在被积极利用的安全漏洞。其中两个问题在之前的 iOS 16.4.1 和 iPadOS 16.4.1 Rapid Security Response 更新中得到了解决，如果您运行的是 iOS 16.4.1，则不会出现问题，但第三个漏洞仍然存在，直到您安装了新的软件。

WebKit 安全漏洞可能允许攻击者突破 Web 内容沙箱，苹果通过改进边界检查的方式解决了这个问题。苹果表示，该公司已经了解到有一份报告称，该问题可能已经被积极利用。另外两个 WebKit 漏洞与处理恶意制作的 Web 内容有关，可能导致泄露敏感信息或执行任意代码。

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