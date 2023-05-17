出海战略加速落地，腾讯海外游戏收入创新高

自雅迪冠能旗舰新品发布后，不仅获得了众多媒体的盛赞，在近期举办的“雅迪冠能+2023+超级旗舰媒体品鉴会”上还获得中国网、新浪网、+36+氪等多家头部媒体好评，并引发小红书、微博等各大社媒平台刷屏级现象，众多达人和用户纷纷前往门店试驾并分享新品体验。各方对雅迪冠能旗舰的喜爱也换来其持续的市场热销，全国门店随处可见抢购盛况，已然成为新晋“断货王”。雅迪也将不断为行业开拓发展新路径，以领航者姿态持续为行业高质量发展注入新势能。