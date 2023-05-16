法国调查苹果公司涉嫌「计划性报废」：iPhone 和 Mac 等设备维修需验证序列号

站长之家(ChinaZ.com) 5月16日消息:自去年开始，法国一家名为「停止计划性报废」（HOP）的组织指控苹果采用序列化维修零部件的方式进行「计划式淘汰」，自此起法国政府开始对此展开调查。

苹果的自助维修计划要求客户在订购类似 iPhone 和 Mac 等设备的零件时输入设备序列号。零件安装后需要与相应设备进行配对。HOP 称，这一政策使得苹果有可能将维修限制在仅获得批准的技术人员维修设备，并限制使用未经授权零部件修复的设备的功能。

该组织还称，由于苹果向客户发送大而重的工具箱，该公司的自助修复计划有损环境。iFixit 这个自助维修网站在苹果推出这个计划时也表达了对序列号要求的失望。

iFixit 的 Elizabeth Chamberlain 表示：「在他们的结账过程中整合序列号检查是一项可怕的预兆，可能会使得苹果在未来有权力更多地封锁修理。方便地自主确定单独维修的技术成为了未来任何来自其他出处零部件的维修的门槛，使苹果成为批准或拒绝任何维修的渠道。」巴黎检察官办公室正在处理此事，并尚未正式指控苹果违反了 HOP 的投诉。

HOP 此前曾向法国投诉苹果，称其为了防止设备意外关闭而降低了某些旧款 iPhone 机型的最大性能，导致苹果被罚款 2500 万欧元。

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