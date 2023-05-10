Spotify 删除了数万首AI生成的歌曲

站长之家（ChinaZ.com）5月10日 消息:据报道，Spotify 已经从人工智能音乐初创公司 Boomy 中删除了数万首歌曲。Boomy的歌曲被下架的原因是涉嫌在线机器人冒充人类听众，夸大某些歌曲的播放量。

据一位知情人士透露，最大的音频流媒体公司 Spotify 最近删除了 Boomy 上传的约7% 的曲目，相当于“数万首”歌曲。据另一位知情人士透露，唱片巨头环球音乐已向所有主要流媒体平台发出警告，称其在 Boomy 曲目上发现了可疑的流媒体活动。

据悉，Boomy允许用户选择各种风格或描述，例如“说唱节奏”或“雨夜”，以创建机器生成的曲目。然后，用户可以将音乐发布到流媒体服务，在那里他们将获得版税。总部位于加州的Boomy表示，其用户已经创作了超过1400万首歌曲。

Boomy 歌曲的下架凸显了流媒体平台需要确保其平台上音乐的真实性。AI 生成音乐的兴起引发了人们对流媒体平台上可用音乐的质量和原创性的担忧。

音乐行业正在努力应对 AI 生成歌曲的兴起以及每天充斥流媒体平台的曲目数量不断增加的问题。Spotify 从 Boomy 中删除数万首歌曲的举动是其监管其平台和打击欺诈活动的努力的一部分。

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