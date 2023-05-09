任天堂预计本财年内 Switch 销量将进一步下滑至 1500 万台 同比下降 17%

站长之家(ChinaZ.com) 5月9日消息:日本任天堂（Nintendo）周二表示，预计其游戏机 Switch 在截至 2024 年 3 月的财年内销量将进一步下滑至 1500 万台，同比下降 17%，这将是连续第三年的销量下滑。

总部位于京都的任天堂承认，尽管供应链问题已经缓解，公司正在增强游戏阵容，但 Switch 的需求增长已经放缓。Switch 已在市场上销售了七年。

任天堂总裁古川俊太郎在新闻发布会上表示：「Switch 硬件和软件销售保持同样的速度变得困难。」他补充说，他仍然认为有新用户购入这款混合家用/便携设备。

随着 Switch 销售放缓，投资者的关注集中在该设备的可能继任者上，Switch 已售出超过 1.25 亿台。

「根据这一官方预计，可以明确地排除在本财年推出『Switch 2』或全新硬件的可能性。」Kantan Games 咨询公司创始人 Serkan Toto 表示。

任天堂的游戏角色阵容的强大吸引力在最近几周得到了证明，因为《超级马力欧兄弟大电影》的票房成功帮助该公司实现了在核心游戏机业务之外的多样化。

古川俊太郎表示，电影的表现超出了预期。与此同时，任天堂表示，截至 3 月份的一年中，运营利润同比下降 15%，达到 5043.8 亿日元（约 37.3 亿美元）。该公司预计本财年利润将下降 11%，至 4500 亿日元。

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