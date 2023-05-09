苹果联合创始人：人工智能可能使诈骗和错误信息更难被发现

站长之家(ChinaZ.com) 5月9日消息:苹果公司联合创始人史蒂夫·沃兹尼亚克（Steve Wozniak）警告说，人工智能（AI）可能使诈骗和错误信息更难发现。沃兹尼亚克说，他担心这项技术会被「坏人」所利用。

他在接受英国广播公司采访时说，人工智能的内容应该有明确的标签，并且需要对这个行业进行监管。这位计算机先驱在 3 月与埃隆·马斯克一起签署了一封公开信，呼吁暂停开发最强大的人工智能模型。

沃兹尼亚克是硅谷的资深人士，与史蒂夫·乔布斯共同创立了苹果公司，发明了第一台苹果电脑。他在接受英国广播公司技术编辑 Zoe Kleinman 的采访时，既谈到了人工智能的好处，也谈到了他的担忧。

他说：「人工智能是如此的聪明，它对坏的参与者开放，那些想要欺骗你他们是谁的人。」人工智能这一术语涵盖了能够完成通常需要人类智能的任务的计算机系统。这包括能够理解问题并做出类似人类回答的聊天机器人，以及能够识别图片中物体的系统。

沃兹尼亚克不认为人工智能会取代人，因为它缺乏情感，但他确实警告说，在他看来，人工智能会使坏人更有说服力，因为像 ChatGPT 这样的程序可以创造出「听起来非常聪明」的文本。

他认为，由人工智能产生并向公众发布的任何东西，责任都应该由发布者承担：「人类真的必须对人工智能产生的东西负责」。他希望监管部门能对那些「觉得自己可以逍遥法外」的大型科技公司进行问责。

但他对监管机构是否能做到这一点表示怀疑：「我认为金钱驱动的力量通常会胜出，这有点可悲。」

沃兹尼亚克是计算机的先驱，他说互联网诞生时错失的机会对今天的人工智能设计师有借鉴意义。他认为，「我们无法阻止技术的发展」，但我们可以让人们做好准备，让他们接受更好的教育，发现欺诈和恶意获取个人信息的企图。

苹果公司的现任 CEO 蒂姆·库克上周告诉投资者，在如何处理人工智能方面「深思熟虑」很重要：「我们认为人工智能是强大的，我们将继续在非常深思熟虑的基础上将其编织到我们的产品中。」

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