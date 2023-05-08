人工智能在未来十年可取代 3 亿个全职工作机会 但失业情况将被新职位的形成所抵消

站长之家(ChinaZ.com) 5月8日消息:高盛发布的一份新报告称，最新的生成式人工智能产品，如 ChatGPT、Bing Chat 和 Bard，在未来十年可取代相当于 3 亿个全职工作机会，尤其是在知识型工作领域，女性的工作岗位更容易被自动化所取代。此类职位风险更高的原因非常简单，即相对于需要体力劳动的职位，生成式人工智能对知识性工作职位的影响更大。

生成式人工智能产品的推出使任何人都能使用提示生成文本、图像、音乐或视频，用于商业或个人用途，这对许多行业都是一场革命性的改变，提供了自动化任务、提高生产力和质量的新方式。

但这也意味着通常从事这些工作的人可能会看到他们的工作岗位被淘汰。据高盛发布的《人工智能对经济增长的潜在大影响》报告，15 个职业（主要由女性担任）将受到最大的影响，包括办公室和行政支持、法律、建筑和工程以及医疗保健。

Kenan 私营企业研究所最近一项分析显示，在美国劳动力市场中，八成女性（5887 万）处于高度暴露于生成式人工智能自动化中的职业上，而男性的六成（4862 万）处于相同的境况。总体而言，分析发现，相比男性，女性更容易受到人工智能自动化的影响，这主要是由于暴露在影响职位中的女性比男性多。

在报告中，高盛的研究人员将「高度暴露」定义为职业中可能通过生成式人工智能自动化 25% 到 50% 的任务。但它使用非常广泛的类别，如「法律」。在法律行业中，52.6% 的员工是女性。然而，Kenan 研究所的分析表明，在法律助理这个子类别中，女性占 83.2%，这个子类别更容易受到影响而被取代。

尽管将会出现重大的失业情况，但高盛的报告发现，失业情况将被新职位的形成所抵消。例如，该报告指出，信息技术的创新引入了新的职业，如网页设计师、软件开发人员和数字营销专业人员。

据 Kenan 研究所的报告发现，有一些人类可以做到的事情，人工智能无法做到，包括采取主动、发现问题、影响他人和开发创造性的解决方案等，这些在组织中至关重要。

报告指出：「弹性和适应性将是至关重要的。人工智能将以前所未有的速度发展，并颠覆工作场所和社会。能够应对并积极应对这些变化将使一个人脱颖而出。」

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