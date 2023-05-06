谷歌工程师警告说大型科技公司可能会在人工智能竞赛中输给开源技术

站长之家(ChinaZ.com) 5月6日消息:谷歌公司一位工程师警告称，该公司没有赢得人工智能竞赛的能力，可能会输给普遍可得的开源人工智能技术。

这一份谷歌工程师的文件泄露到网上，说公司「一直在关注 OpenAI」，指的是开发 ChatGPT 聊天机器人的公司。然而，这位被彭博社称为高级软件工程师的谷歌员工写道，两家公司都不处于领先地位。「令人不安的事实是，我们没有赢得这场竞赛的能力，OpenAI 也没有。我们一直在争吵，第三派人默默地吃着我们的午餐。

这位工程师随后指出，对于谷歌和 OpenAI 构成竞争威胁的「第三派」是开源社区。开源技术开发者不拥有专利，他们发布的作品可供任何人使用、改进或自由改编。历史上的开源作品的例子包括 Linux 操作系统和 Microsoft Office 的替代品 LibreOffice。

这位谷歌工程师说，开源人工智能开发者已经「超过了我们」。他引用了基于马克扎克伯格的 Meta 开发的大型语言模型的工具的例子，该模型于 2 月份被公司以「非商业」和个案的方式提供，但不久后就被泄露到了网上。文件还补充说，自从 Meta 的 LLaMA 模型广泛可用以来，AI 模型开发的门槛从「主要研究机构的总产出」降低到「一个人、一个晚上和一台高性能笔记本电脑」。

文件还引用了充满开源视觉艺术生成模型的网站。相比之下，ChatGPT 和谷歌的 Bard 聊天机器人并没有分享其底层模型给公众。谷歌员工写道：「虽然我们的模型仍然在质量方面稍微领先一点，但差距正在以惊人的速度缩小。开源模型比我们的模型更快、更可定制、更私密，而且在同等条件下功能更强大。」

此外，本周欧盟也警告，必须保护其计划的 AI 法案中的基层 AI 研究，否则会妨碍开源模型的发布。在由德国研究团体 Laion 协调的一封公开信中，欧洲议会被告知，任何要求开发人员监控或控制其工作使用的规定，「可能使在欧洲发布开源 AI 成为不可能」。Laion 的信件称，这种限制将「巩固大公司」的地位，「阻碍透明度的提高、限制竞争、限制学术自由并推动对海外 AI 投资的驱动力」。

本周四，英国的竞争监管机构启动了一项对人工智能市场的审查，重点关注生成式 AI 工具（比如 ChatGPT、Bard 和图像生成器 Stable Diffusion）的基础模型。英国竞争与市场局表示，维持 AI 创新将需要「开放、竞争性的市场」。

此份谷歌工程师的文件由咨询公司 SemiAnalysis 发布到网上，该公司表示已经「验证」了其真实性，因为它被分享到 Discord 聊天平台的一个公共服务器上。谷歌公司已被联系置评，但据了解，文件不是一份官方的公司备忘录。

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