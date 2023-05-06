2022年OpenAI因开发ChatGPT和GPT-4时损失约5.4亿美元

站长之家（ChinaZ.com）5月6日 消息:根据The Information的一份新报告，OpenAI公司去年亏损5.4亿美元，是前一年的两倍，其中一部分资金用于从谷歌挖走关键工程师。

知情人士称，自几周前推出付费版本ChatGPT Plus以来，有望为OpenAI 每年带来“数亿美元”的收入。然而，随着越来越多的客户使用其 AI 系统以及对新版本进行培训，成本可能会继续上升。

此前，据 Techrunch 报道风险投资公司 Tiger Global、Sequoia Capital、Andreessen Horowitz、Thrive、Founders Fund 和 K2Global 共向 OpenAI 投资了3亿美元。该轮投资预计将于下周正式公布。

新投资独立于微软在2023年1月的100亿美元投资。虽然微软主要出于战略原因投资 OpenAI，但新一轮投资是标准的风险投资交易。

OpenAI 目前的估值在270亿美元至290亿美元之间。尽管2023年的收入估计相对较低，为2亿美元，但 OpenAI 的估值为290亿美元。据报道，到2024年，OpenAI 预计将产生10亿美元的收入。

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