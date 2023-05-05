抖音试水低价电商 开设超便宜的小店

站长之家（ChinaZ.com）5月5日 消息:据36氪 报道，抖音最近为低价电商业务推出了“超便宜的小店”，该店铺是一家新开的店铺，营业时间不到120天，每日都会更新商品种类。

该店铺的主体公司名为“北京资通博瑞科技有限公司”，由字节跳动完全持股。

该店铺主要销售日常使用频率高的产品，例如数据线、马桶垫、冰箱防滑脚垫、手机支架等，部分产品的售价甚至只需0.01元。

（举报）