Google DeepMind 和 LinkedIn 的联合创始人推出类似 ChatGPT 的聊天机器人 Pi

站长之家(ChinaZ.com) 5月4日消息:一家由 LinkedIn 联合创始人 Reid Hoffman 和 DeepMind 联合创始人 Mustafa Suleyman 创办的人工智能初创公司正在推出一款聊天机器人，旨在作为提供友好建议的支持性个人伴侣。

总部位于加利福尼亚州帕洛阿尔托的 Inflection AI 周二在多个平台上发布了 Pi——代表「个人智能」。Pi 的用户可以直接通过应用程序或通过文本、WhatsApp、Instagram 和 Facebook 与聊天机器人进行个人对话。

Suleyman 在接受采访时说：「许多人觉得他们只是想让别人听到他们的声音，他们只是想要一个工具来回应他们所说的话，以证明他们确实被听到了。」

虽然 OpenAI 的 ChatGPT 和谷歌的 Bard 等聊天机器人专注于生产力或搜索，但 Suleyman 说，Pi 已经工作了大约一年，它被打造为一个支持性的「中立听众」，可以提出后续问题以保持对话的流畅。创始人认为这种聊天机器人提供了一种更简单的方式来获取用户关心的信息。

Pi 是最近几个月出现的一些基于大型语言模型的聊天机器人中的一个。经过对大量互联网内容的训练，它们可以预测并生成响应用户提示的文本。最新的 LLMs 在模仿人类写作方面的能力越来越强，但由于其训练数据的性质，它们也能浮现出人类在网上表现出的许多文化、性别和其他类型的偏见。

Inflection 计划让用户将 Pi 作为个人助手，这类似于一些人已经在与 OpenAI 的 ChatGPT 进行互动，用它来补充传统的心理健康服务。与 ChatGPT 一样，Pi 并不是要取代人类治疗师，这两个聊天机器人都会建议用户在回答与心理健康有关的某些提示时寻求专业帮助。Pi 也会间歇性地提醒用户，它是一个计算机程序。

「我们不希望人们把这当作一种浪漫关系，」Suleyman 说，「这确实是一个伴侣，一个安全的、个人的人工智能。你必须记住它是一个人工智能，而不是一个人类。」

Pi 的新用户可以进行 10 轮来回的对话，然后他们会被要求创建一个账户以便继续聊天而不被打断。Suleyman 说，Inflection 根据用户的提示对 Pi 进行训练，不过个人可识别的细节会被过滤掉。

Hoffman 在周二的米尔肯全球大会上演讲时表示，「Pi 旨在帮助你管理生活和与他人的关系。」在人际关系出现问题时，「你可以调试（debug）它——与 Pi 交谈。」他将人工智能比作蒸汽机的影响，表示他对社会能够解决与该技术相关的负面问题持乐观态度。

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