亚马逊为 Alexa 构建更大的语言模型

站长之家(ChinaZ.com) 5月4日 消息:亚马逊正在构建一个更大的语言模型来为其 Alexa 数字助手提供支持，这是其投资生成人式工智能以提升其所有业务的客户体验计划的一部分。

在公司2023年第一季度的财报电话会议上，亚马逊CEO Jassy表示，将“打造世界上最好的个人助理”。

“我们在 （Alexa） 背后有一个大型语言模型，但我们正在构建一个更大、更通用和更强大的模型。我认为这将真正迅速加速我们成为世界上最好的私人助理的愿景。我认为它背后有一个重要的商业模式。”

该公司计划构建自己的应用程序和模型， 表示亚马逊内部的所有业务都建立在大型语言模型之上，以改善客户体验。

Jassy 还说，人工智能的最新进展“提供了一个绝佳的机会，可以改变几乎所有现有的客户体验，以及许多以前并不那么容易实现的不存在的客户体验。在这个领域还处于早期阶段，但多年来我们一直在投资构建我们自己的大型语言模型，而且我们在整个公司都有非常大的投资。”

该公司将人工智能代码生成视为“最引人注目的应用程序之一”。AWS 最近全面推出其人工智能编码平台CodeWhisperer，开发人员能够访问生成的代码推荐，类似于 GitHub 的 Copilot。

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