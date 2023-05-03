烟火气全面回归！五一消费金额同比2019年涨7成

这个五一假期的烟火气全面回归，消费迎来井喷式爆发!5月3日，支付宝发布五一假期前3天的消费洞察（4月29日-5月1日），报告显示假期拉动了餐饮、出行、文旅行业消费热度的全面走高，假日支付笔数同比去年增长230%，消费金额同比去年增长200%，同比2019年则增长了70%。

五一假期是全年的重要消费假期，支付宝平台在4月21日起联合全国千万商家启动“春季消费节”，多管齐下拉消费:消费者扫商家红包码领取优惠;激发比去年多1倍的小程序商家参与;用户上支付宝搜“消费节”，可翻到最高88元红包以及数百种商家优惠，为商家带来充满烟火气的一个消费节。

支付宝五一消费洞察佐证出假期消费强劲的爆发趋势。同时因为消费需求旺盛而带动用工需求的增长，形成了循环。为全年的消费增长开了一个好头。

假期消费火热:主要消费大增长 可选消费大倍数增长

过去3年来的旅游热情在今年五一迎来集中释放。支付宝数据显示，主要消费类大增长而可选消费则呈现大倍数增长。如餐饮行业同比去年增长超5成，而文旅景区行业消费增长超4倍。

在支付宝小程序平台上访问增幅最大的几个餐饮品牌均各具地方特色:诞生自云南的新茶饮品牌霸王别姬、上海网红拉面马记永、南京连锁中式点心青露馒头、延吉延边美食米村拌饭、福州中式汉堡塔斯汀。

商圈依旧是假日消费需求最旺盛的场景之一。支付宝数据显示，上海淮海中路、北京王府井步行街、重庆磁器口、广州塔街、淄博八大局是全国热门商圈。

出游热潮席卷全国，出行支付笔数达2019年2倍多

今年五一，全国开启了“人从众”国民出行模式，动起来绝对是主旋律。支付宝综合数据显示，小长假前3天里使用支付宝交通出行的支付笔数同比去年增长230%，且达到2019年的2.2倍。在支付宝找“租车”自驾出游、找“充电”服务分别是2022年同期的2.4倍和3倍。今年骑单车赏景，在路上挥汗如雨的游客比去年同期也增长了1.5倍，其中上海人对骑行的喜爱在全国居首。

受益于旺盛的旅游需求，海外商家也被中国游客的消费热情惊到了。五一假期出境游人均消费比2019年同期增长达40%。在各大主要目的地市场中，亚洲地区的支付宝境外消费增长最快。中国香港依然是最受欢迎旅游目的地，其次是中国澳门、日本、泰国和韩国。

烟火气拉满!新网红城市强势崛起

在游客旅游目的地中，具有地标景区的旅游城市依旧是热门之选。杭州西湖、西溪湿地、长沙岳麓山、南京夫子庙、中山陵、泰山、武汉黄鹤楼、金华横店、神农山、西安大雁塔是今年小长假Top10热度景区。

不过除了老牌的旅游目的地，探索特色潮流小城正成为旅游新趋势。一系列二三线城市也抓住五一消费高峰，推出城市特色旅游名片，各显其能招待外地游客。烧烤绝对是今年五一最热美食关键词，淄博的旅游热度从五一前就一路走高，支付宝统计数据显示，消费者在淄博烧烤店消费金额暴涨超5倍，带动酒店消费金额增幅也超2倍。鉴于淄博接待力饱和，各地纷纷花式拉游客，新疆、江苏、东北、云南等各地烧烤都卷了起来，江苏徐州烧烤紧随淄博之后消费金额增长近2倍。

新式度假成潮流:耳朵旅行、错峰搞钱

对于如何享受假期时光，今年也有了更多选择。除了出门也有很多人选择在家里“让耳朵去旅行”。假期前三天，支付宝「读书听书」频道的用户数相较前三天增长了近4成，点击量最高的三本有声读物是《三体广播剧》《停止你的精神内耗》《人生歌单:66首必听世界名曲》。

此外，当假日消费如火如荼的同时，假期灵活用工的需求也随之扩大。趁着假期兼职搞钱，正在成为这届年轻人过五一的流行趋势。支付宝平台显示，五一前夕，在支付宝就业频道找工作的用户数环比上涨超6成，剧本杀NPC、牛奶试吃员、民宿管家、婚礼布置人员、古代汉服试衣成为今年五一最受欢迎新奇特职业。

（举报）