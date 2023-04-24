一公司违法售卖QQ靓号、群号 被法院判赔150万元

站长之家（ChinaZ.com）4月24日 消息:近日，广东自由贸易区南沙片区人民法院审结一宗涉QQ账号交易不正当竞争纠纷案，判决出售QQ号的公司及个人赔偿150万元。

腾讯公司为进行QQ号管理和保护用户个人信息，制定了相应管理规则，明确规定未经许可，不得赠与、借用、租用、转让或售卖QQ号码或者以其他方式许可其他主体使用QQ号码。

某趣公司经营的某Q网长期在未经许可的情况下从事5-10位的QQ靓号及QQ群号的销售，并提供QQ号供求信息。同时，该网站还提供规避措施，引诱用户规避QQ号码安全管理规定购买QQ号码。

腾讯科技公司、腾讯计算机公司认为某趣公司违反了其关于QQ号码管理的相关规定，不当利用QQ号码资源谋取不当利益，同时某趣公司的案涉行为还可能会严重损害用户个人信息等权益。腾讯科技公司、腾讯计算机公司于是提起诉讼，诉请判令某趣公司及该公司股东彭某祥立即停止侵权行为，并赔偿经济损失及合理开支共计500万元。

广东自由贸易区南沙片区人民法院一审判决:某趣公司、彭某祥立即停止涉案不正当竞争行为，赔偿腾讯科技公司、腾讯计算机公司经济损失及合理开支共计150万元，驳回腾讯科技公司、腾讯计算机公司的其他诉讼请求。

某趣公司、彭某祥不服，提起上诉。

广州知识产权法院二审判决:驳回上诉，维持原判。

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