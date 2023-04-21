爱尔兰数据监管机构：不要仓促实施生成式人工智能禁令

站长之家(ChinaZ.com) 4月21日消息:爱尔兰数据保护负责人周四表示，生成式人工智能，如 OpenAI 的 ChatGPT，需要受到监管，但管理机构必须弄清楚如何正确地做到这一点，而不是匆忙出台站不住脚的禁令。

爱尔兰数据保护委员会 DPC 负责人 Helen Dixon：「它需要受到监管，现在的问题是弄清楚如何对它进行适当的监管。对于爱尔兰数据保护委员会来说，我们正努力了解这项技术、大型语言模型以及训练数据的来源。」

在意大利单方面暂时禁止正在迅速普及的人工智能聊天工具后，欧盟隐私监督机构上周成立了一个关于 ChatGPT 的特别小组。

意大利监督机构周二表示，如果 ChatGPT 的制造商 OpenAI 采取「有用的措施」来解决该机构的关切，它准备在 4 月底允许 ChatGPT 重新上线。微软公司支持的 OpenAI 上个月在意大利将其下线。

虽然由于许多世界上最大的技术公司的欧盟总部设在爱尔兰，爱尔兰 DPC 是欧盟的主要监管机构，但它对 OpenAI 并不拥有同样的权力，因为 OpenAI 在集团内没有办事处。

Dixon 补充说，围绕生成式人工智能的问题远远超出了数据保护的范围，还包版权和诽谤问题。她表示：「我们还希望就 AI 的风险和其他法律领域进行更广泛的讨论。」

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