滴滴自动驾驶货运KargoBot与地平线达成合作

4月1日，在中国电动汽车百人会上，余凯就高阶智能驾驶在中国大规模量产落地的前景和阻力，地平线下一步在大模型领域的技术布局，以及人工智能与人类的关系进行了深度剖析。自动驾驶不同于当下正在狂飙”的ChatGPT，两者的挑战是截然不同的。”但他也表示，在专用道路上，例如在车云协同的自动驾驶专用道路上，是可以实现完全的无人驾驶的，但前提是，在这个环境中不许有人驾驶，一定是参与这个专用道路的全部的车辆都是自动驾驶。