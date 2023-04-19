抖音治理不规范用语行为 上线发文助手等功能

站长之家（ChinaZ.com）4月19日 消息:日前，抖音更新了关于规范表达的内容创作规则。新规规定，对违规视频和账号，将持续加强提示甚至警示，如反复出现，则将对其进行处罚。

数据显示，截至2023年4月，抖音已针对不规范用语现象下发了1400多万次提示。

抖音表示，自2022年8月以来，抖音先后出台了7项措施，治理平台上存在的不规范用语现象。具体措施如下:

1、上线新规

平台上线更严格的规范用语规则，新规要求，对存在不规范表达的账号和视频，下发站内提示信、视频提示条等方式进行提醒甚至是警示，如果反复出现，则对相关视频及账号进行处罚。

2、发文助手

平台上线发文助手等功能，一方面用户可以在发布作品前，检测发布内容是否存在不规范表达，并且依照提示进行修改;另一方面，当平台发现已发布作品存在不规范表达时，会下发站内信详细告知用户。功能上线以来，共对用户发出1970多万次建议，被采纳次数超过970万次。

3、发布《规范表达沟通手册》

平台发布了100个高频出现的不规范表达用词，并且强调，正常的词语使用不会被审核、处罚，平台仅在其被用作传播色情低俗、违规引流交易、虚假宣传等违法违规行为时加以管理。

同时，平台还制作了《规范表达沟通手册》和《“不规范用语”违规细则》，通过发送用户信及在个人页发布提示条等形式，加强与用户沟通。降低不规范表达用户再犯率。

另外，平台推出了《抖音电商创作者规范用语词库1.0》，上线1个月累计触达145多万人次。

4、引导青少年规范用语

平台加强青少年模式下不规范表达内容的治理，正向引导未成年规范用语。

5、 优秀 创作者带头示范

平台鼓励优质创作者通过自身创作力和影响力，发布规范作品，带动更多用户遵守规范表达。

6、修改不规范广告

对在平台投放广告的客户，提前预警其投放内容可能存在不规范用语现象，提醒其予以修改。

7、新增反馈入口

平台新增“不规范表达”反馈入口，用户可以针对抖音上存在的不规范用语现象进行反馈，目前日均收到5000条反馈内容。

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