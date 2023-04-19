金山官方发布中文官方版GPT——WPS AI

站长之家（ChinaZ.com）4月19日 消息:金山办公室也发布了中文办公室官方版GPT——WPS AI，将搭载到金山办公新一代在线内容协作编辑产品——轻文档上，而在未来，WPS AI将嵌入金山办公全线产品。
金山办公公司表示，他们开发了一个基于大语言模型的生成式人工智能应用程序——WPS AI。该应用程序可以帮助生成文档，支持多轮对话以及处理现有文档。
此外，WPS AI 可以整理概括文档内容，基于多个文件进行总结。该公司还表示，WPS AI 将扩展为三个方向:人工智能图形计算、阅读理解和问答、人机交互。
WPS AI 目前处于公测阶段，该名称只是代号，最终名称需要等到公司官方发布。报道提到，WPS AI 预计将成为 WPS 超级会员计划的全新特权，该功能看似与微软“Microsoft365Copilot”相似。
细节:
WPS AI将嵌入金山办公全线产品，未来将为用户提供更多智能化的办公体验。
WPS AI 的大型模型由国内合作伙伴 MiniMax 提供，后续能力预测未来几周可以继续并用户看到。
WPS AI的发布，将进一步推动中文自然语言处理技术的应用和发展。
WPS AI是国内首个中文官方版GPT，具有重要的意义和价值。中文自然语言处理技术的发展，将推动中国在人类智能领域的发展和兴起。金山办公的发布，将进一步推动中文GPT技术的应用和发展。
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