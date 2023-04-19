金山官方发布中文官方版GPT——WPS AI

凤凰网科技讯+4月18日消息，金山办公正式发布了具备大语言模型能力的生成式人工智能应用，暂定代号“WPS+AI”，这也是国内协同办公赛道首个类ChatGPT式应用，今后还将持续向AIGC、阅读理解和问答、人机交互三个方向深耕。“WPS+AI”的第一站，搭载编辑工具——轻文档，在接入“WPS+AI”后，AI生成的内容可以直接嵌入到文档正文，同时也支持多轮对话，通过多次、连续自然语言的输入控制内容的生成，进一步提高创作效率。用户在和AI的交互过程中，可以插入一篇或多篇已有的文档，作为AI内容生成的参考素材，使生成的内容更具备用户已有内容的相关性。