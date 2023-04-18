苹果版「余额宝」Apple Card 高收益储蓄账户上线 年利率 4.15%

站长之家(ChinaZ.com) 4月18日消息:苹果公司今天宣布，期待已久的 Apple Card 储蓄功能从今天开始提供，初始年利率为 4.15%。该储蓄账户没有费用，没有最低存款额，也没有最低余额要求。

该功能允许 Apple Card 用户在 iPhone 的钱包应用中开设高盛的高收益储蓄账户，并开始为他们的 Daily Cash 余额赚取利息。用户还可以通过关联的银行账户或 Apple Cash 余额将个人资金存入储蓄账户，赚取利息。

要在钱包应用程序中开立储蓄账户，用户需点击 Apple Card，点击屏幕顶部有三个点的圆圈，点击 Daily Cash，然后选择设置储蓄。一旦账户设置完毕，从那时起收到的所有「Daily Cash」将自动存入其中并开始赚取利息。如果他们愿意，用户可以在任何时候选择将每日现金添加到他们的 Apple Cash 余额中。

苹果卡储蓄允许的最大余额为 25 万美元，余额由 FDIC 全额保险。为了获得存储在账户中的资金，用户可以将钱转到他们的 Apple Cash 余额或链接的外部银行账户，苹果公司称这一过程可能需要 1-3 个工作日才能完成。提款不收取任何费用。

Apple Card 储蓄需要使用 iOS 16.4 或更高版本的 iPhone，并适用于 18 岁或以上的美国居民。苹果公司发布了一份支持文件，提供了关于该功能的更多信息。

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